TSD GmbH: 1,5 Millionen Euro Minus im Jahr 2020

Auf interessante Aspekte innerhalb der TSD weist die Liste Fritz in Form eines schriftlichen Antrages im Tiroler Landtag hin. Im Zuge der Auflösung eines Materiallagers in Hall sollen ein paar hundert Metallbetten nach Rumänien verschenkt und nicht verkauft worden sein. Weitere hundert Metallbetten sollen noch in Tirol sein. Und im Gemeindegebiet von Telfs soll die TSD GmbH seit Jahren 15 Container abgestellt haben, die dort herumstehen. Was hat es mit all dem auf sich?