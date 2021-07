Von der Leiter auf den Ast: 92-Jähriger verunfallt

Ganz alleine lebt ein rüstiger 92-Jähriger in Irschen in seinem Haus und pflegt auch seinen Garten. Dienstag stand der Baumschnitt auf dem Arbeitsprogramm: Der Pensionist stand auf einer Leiter in vier Meter Höhe und bearbeitete mit einer Handsäge die Äste eines Ahornbaumes. Beim Versuch, auf einen Ast zu steigen, dürfte er aber abgerutscht sein.