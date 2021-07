Kopfsalat Gazpacho und Ente mit Kirschsauce

Marinierte Gurken Zutaten:1 Salatgurke, Zitronenverbene, Dill, Zitronenzeste, Olivenöl, Zitronenöl, Salz, Zucker. Zubereitung: Die Gurke schälen, der Länge nach halbieren und mit einem Löffel das Kerngehäuse entfernen. Die Gurken der Länge nach in feine „Nudel“ Schneiden und mit Salz und Zucker marinieren. Danach mit den Ölen und Kräutern marinieren. Honigmelone Zubereitung: Die Melone schälen und wie die Gurke in Form schneiden. Mit Olivenöl, Salz und Zitrone marinieren. Jalapeno-Öl: 2 Jalapenos und 100g Sonnenblumenöl mixen und durch ein feines Sieb passieren. Mandel-Mayonnaise: 50g Joghurt, 50g Eiweiß, 80g Mandelöl, 40g Sonnenblumenöl, Salz, Zitronensaft. Zubereitung: Eiweiß und Joghurt in ein hohes Gefäß geben. Die beiden Öle darüber gießen und mit einem Stabmixer von unten nach oben (!!) zu einer Mayonnaise mixen. Mit Salz und Zitrone abschmecken, in eine Spritzflasche füllen.