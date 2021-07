Appell an Junge: „Nehmt euch die Zeit für Impfung“

Laut aktuellen AGES-Zahlen betreffen 70 Prozent der Corona-Neuinfektionen die Altersgruppe der Unter-35-Jährigen, nur fünf Prozent die Über-65-Jährigen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) appellierten daher am Mittwoch in einer gemeinsamen Aussendung "eindringlich" an die jüngere Generation, sich impfen zu lassen.