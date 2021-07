Corona-Impfung in Wien kommt künftig per Boot

Das sogenannte Impfboot pendelt in nächster Zeit zwischen den Bädern an der Alten Donau, hieß es seitens der Stadt via Aussendung. Vorgestellt werden soll es am Donnerstag, gleichzeitig fällt damit auch der Startschuss der Aktion. Geimpft wird am Ufer, so Mario Dujakovic, Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) via Twitter. Erst am Montag hatte er erklärt, dass man künftig weitere Aktionen plane, und dabei u.a. auch Bäder im Blick hätte.