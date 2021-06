Endlich kommen Junge dran: Wien plant „Impfparty“

Wieder regionale Verschärfungen in Wien?

Zuletzt war in Wien auch angedacht worden, die Öffnungsschritte des Bundes ab 1. Juli nicht in vollem Ausmaß umzusetzen. Clubs und Discos könnten etwa nur für Geimpfte oder Genesene erlaubt werden - ein negativer Corona-Test würde nicht reichen. Hacker hatte sich einem entsprechenden Wunsch der Ärztekammer nicht abgeneigt gezeigt, Bürgermeister Michael Ludwig war am Dienstag schon skeptischer: „Darüber kann man erst nachdenken, wenn man genügend Impfdosen hat.“ Ob es in Wien regionale Verschärfungen gibt, ist noch offen, er werde sich in den nächsten Tagen mit Fachleuten beraten.