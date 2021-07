Tirols Intensivstationen sind „Corona-frei“

„Impfungen entfalten Wirkung“

Insgesamt werden in Tirol nur mehr drei Corona-Patienten in Krankenhäuser stationär behandelt. Für Gesundheitslandesrätin Annette Leja sei diese positive Entwicklung allen voran auch auf die voranschreitenden Impfungen zurückzuführen: „Dass die Impfungen in Tirol ihre Wirkung entfalten, konnten wir bereits bei der Entwicklung der Infektionszahlen in den Altenwohn- und Pflegeheimen beobachten, wo wir aufgrund der hohen Durchimpfungsrate - gerade bei den Bewohnerinnen und Bewohnern - kaum Neuinfektionen verzeichnen.“