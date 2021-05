145 Neuinfektionen und 21 aktive Südafrika-Fälle

Update, Samstag, 1. Mai 2021, 11.30 Uhr: In Tirol sind seit Freitagfrüh 145 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 238 Personen wieder als genesen. Damit sank die Zahl der aktuell Infizierten auf 2119, das sind um 96 weniger als noch am Vortag, teilte das Land am Samstag mit. Auch in den Krankenhäusern ging die Zahl der Covid-Patienten weiter zurück. 98 Patienten waren in stationärer Behandlung (minus sechs), 27 davon auf einer Intensivstation (minus zwei).