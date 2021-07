YouTuber vertreibt Rasentrampler mit KI-Sprinkler

Was tun, wenn man den eigenen Rasen im Sommer gerne schön grün halten würde, aber immer wieder Menschen darauf herumtrampeln? YouTuber „Ryder Calm Down“ suchte nach einer Lösung und bastelte einen KI-Sprinkler, der Menschen erkennt und sich nach ihnen ausrichtet, um sie zu verscheuchen. Was als Spaß gedacht war, kam allerdings nicht überall gut an: Nach zahlreichen Hass-Nachrichten sah sich „Ryder Calm Down“ nun genötigt, darauf hinzuweisen, dass seine Erfindung niemals wirklich in der Öffentlichkeit zum Einsatz kam. Bei allen im Video gezeigten Personen handle es sich um Freunde.