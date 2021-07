Bekommt Kärnten jetzt strengere Corona-Maßnahmen?

Für Aufreguung gesorgt haben vergangene Woche zwei neue Corona-Cluster in Velden und in einem Oberkärntner Tourismusort. Am Wörthersee hatten sich ja mehrere Gastro-Praktikanten infiziert, im Bezirk Spittal an der Drau sitzt eine holländische Studierendengruppe in Quarantäne. Heute, Montag, will das Land Kärnten über die weitere Vorgehensweise beraten - verschärfte Corona-Maßnahmen sind nicht ausgeschlossen...