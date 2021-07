1000 Personen stürmten Testzentrum in Velden

Die beiden neuen Corona-Cluster in Kärnten halten die Behörden auf Trab. Um eine Ausbreitung des Virus in Velden und einem Tourismusort in Oberkärnten zu verhindern, soll am Montag über zusätzliche Maßnahmen beraten werden. Indes wurde das Testzentrum in Velden von 1000 Personen gestürmt.