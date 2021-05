Velden am Wörthersee will Maskenpflicht im Freien

Wer im vergangenen Sommer laue Abende in Velden am Wörthersee genossen hat, erinnert sich: In touristischen Hotspots galt Maskenpflicht. Waren es damals noch gewöhnliche Stoffmasken, will die Gemeinde jetzt FFP2-Masken im öffentlichen Raum sehen. Die Bezirkshauptmannschaft Villach soll eine entsprechende Verordnung vorbereiten.