Corona-Cluster: Waren Sie in diesen Lokalen?

Einen Cluster gibt es in Velden. Betroffen sind Praktikanten, die derzeit in mehreren Gastronomiebetrieben beschäftigt sind. Es gibt zwei bestätigte positive Fälle, zwei Verdachtsfälle und mehrere Kontaktpersonen. Das Land Kärnten nennt die Lokale, deren Gäste ihre Gesundheit überwachen sollen: „Der Ursprung der Infektion war zwischen 3. und 4. Juli in der Bar GIG. Wer in dieser Nacht dort war, soll seinen Gesundheitszustand beobachten und bei Symptomen die Hotline 1450 anrufen. Die Jugendlichen waren aber in weiteren Lokalen unterwegs. Alle Personen, die zwischen 4. und 6. Juli im Bistro-Bar 13, im Hotel Parks oder Rocket Room waren, sollen ebenfalls besonders aufmerksam sein und bei Symptomen sofort die 1450 anrufen.“