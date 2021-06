Kogler: „Verurteilter Kanzler nicht vorstellbar“

Befragt, ob Kurz abdanken müsse, wenn die Ermittlungen gegen ihn in einer Anklage münden, erklärte Kogler, man solle die Justiz ihre Arbeit machen lassen. Dann werde man sehen, ob es zu einem Strafantrag komme oder nicht. Sollte es allerdings zu einer Verurteilung kommen, „dann sind wir schon in anderen Regionen der Beeinträchtigung der Amtsfähigkeit“, so der Vizekanzler: „Da würde ich meinen, dass sich das nicht ausgehen wird. Also ein verurteilter Bundeskanzler ist tatsächlich nicht vorstellbar.“