So versenken Gemeinden, Länder und Bund Milliarden

Vor fast 20 Jahren hat Hartberg die gemeindeeigene Sparkasse für 64 Mio. Euro an die Erste Bank verkauft und schon bei diesem Akt Geld vernichtet, weil die Bank doppelt so viel wert gewesen sei, sagt Ex-Grünen-Chef Werner Kogler, selbst ein Hartberger. 40 Millionen davon wollte man für die Stadt arbeiten lassen, stattdessen fiel man auf den Milliardenbetrug des US-Finanzjongleurs Bernard Madoff herein und versenkte eine Menge Geld. Der Bürgermeister sah sich als Opfer der Finanzkrise, ganz so war es aber nicht, wie sich jetzt zeigt.