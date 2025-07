Merz: „Der Bundestag ist kein Zirkuszelt“

Merz hatte am Dienstag in der ARD-Sendung „Maischberger“ gesagt, dass das Parlamentsgebäude „ja nun kein Zirkuszelt“ sei, auf dem „beliebig die Fahnen gehisst werden könnten“. Die Entscheidung, in diesem Jahr keine Regenbogenfahne zum Christopher Street Day auf dem Deutschen Bundestag zu hissen, sei „richtig“. Die Fahne war bereits am 17. Mai gehisst worden, zum Tag gegen Homophobie.