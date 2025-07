Schüssel betont: „Für Grasser tut es mir leid!“

Schüssel vermisst die Typen in der Politik

Der Hobbyfußballer Schüssel vermisst in der aktuellen Politik die Typen. „Man hat den Eindruck, alle sind gleich – im Aussehen und in der Rhetorik. Aber es sollten die drei P entscheiden: Partei, Persönlichkeit und Programm.“ Schüssel will den Jungen Mut machen. „Die müssen heran in der Politik. Sie sind besser ausgebildet und müssen das Heft in die Hand nehmen. Das macht mich zuversichtlich.“