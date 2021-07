Hier lacht Kate über schlüpfrigen Witz von William

Kate feuerte Spieler mit La-Ola-Welle an

Überhaupt scheint Kate in Wimbledon so gelöst wie schon lange nicht mehr zu sein. Nach rund einer Woche der Selbstisolation zeigte sich die Dreifach-Mama auch am Sonntag in bester Laune. Begleitet wurde Kate dieses Mal zwar nicht von Prinz William, sondern von ihrem Vater Michael Middleton, das tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch.