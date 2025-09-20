Brett James stirbt mit Ehefrau und deren Tochter

Tragödie in North Carolina: Der Grammy-prämierte Country-Songwriter Brett James (57) ist tot – er starb zusammen mit seiner Frau Melody Wilson (59) und deren Tochter Meryl Maxwell Wilson, die gerade erst ihren 28. Geburtstag gefeiert hat, bei einem Flugzeugabsturz!
Die Familie befand sich am Donnerstagnachmittag auf James’ Privatjet, einer Cirrus SR22T, als das Flugzeug in einem offenen Feld in Franklin, North Carolina, nahe der Iotla Valley Elementary School, abstürzte. Schüler und Lehrer blieben unverletzt. Die FAA und das NTSB ermitteln nun die Ursache des Unglücks.
Instagram zeigt sie noch glücklich im Urlaub im Juni – jetzt wurden sie tragisch aus dem Leben gerissen:
Ein schrecklicher Zufall: Nur einen Tag zuvor hatte Wilson ihrer Tochter auf Instagram noch liebevoll zum Geburtstag gratuliert: „Happy Birthday my Love!! How blessed am I to be your Momma!“ Wenige Stunden später endete das Leben der drei Familienmitglieder tragisch.
Hits für Swift und Underwood
Brett James schrieb Hits für Taylor Swift, Carrie Underwood, Dierks Bentley und viele andere Stars. 2020 wurde er in die Nashville Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Seine Songs erreichten weltweit Millionen, von Country über Pop bis Rock – unter anderem auch Backstreet Boys, Bon Jovi und Nick Jonas.
James lebte seit 2020 mit Wilson in einem Luxus-Haus in Nashville. Das Paar heiratete am 21. August 2021, ein Jahr voller Liebe, Reisen und gemeinsamer Glücksmomente. James hinterlässt vier erwachsene Kinder aus erster Ehe mit Sandra Cornelius-Little.
Eines seiner letzten Instagram-Bilder zeigt ihn glücklich lächelnd mit seinen Kindern am 17. Juni – ein bittersüßer Blick auf das Familienglück, das nun so abrupt endete.
Die Country-Welt steht unter Schock: Ein kreativer Kopf, eine Familie voller Liebe – ausgelöscht an einem Nachmittag.
