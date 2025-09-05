Vorteilswelt
Vaterherz zerreißt

Beckers bitteres Geständnis über Tochter Anna

Society International
05.09.2025 17:00

Tennis-Legende Boris Becker (57) spricht so offen wie nie zuvor über die dunkelste Zeit seines Lebens. In seinem neuen Buch „Inside“ verarbeitet er die Monate im britischen Gefängnis – und macht dabei ein Geständnis, das besonders seine Tochter Anna Ermakova (25) betrifft.

Über seine Söhne Noah (31) und Elias (26) schreibt Becker den Berichten zufolge ausführlich. Doch über Anna und seinen jüngsten Sohn Amadeus (15) verliert er kaum ein Wort. Der Grund ist schmerzhaft: „Bei Amadeus habe ich eine juristische Vereinbarung unterschrieben, die mir verbietet, öffentlich über ihn zu sprechen. Meine Tochter Anna schütze ich bewusst, indem ich nichts über sie schreibe. Es gibt ohnehin schon genug Schlagzeilen über uns.“

In seinem Buch „Inside“ verarbeitet Boris Becker seine Haft, die er in zwei britischen ...
In seinem Buch „Inside“ verarbeitet Boris Becker seine Haft, die er in zwei britischen Gefängnissen verbrachte. Auch seine Familie kommt dort zur Sprache. Über seine Tochter Anna Ermakova legt er nun ein bitteres Geständnis ab.(Bild: Glomex)

Keine Besuche im Gefängnis
Besonders bitter: Anna und Amadeus haben ihn hinter Gittern nie besucht. „Die Vorstellung, dass meine Tochter ins Gefängnis zu gefährlichen Verbrechern kommen muss, um mich zu sehen, war ein Horror – für sie wie für mich“, so Becker. Trotzdem sei der Kontakt zu Anna während der Haft enger geworden: „Wir haben relativ häufig miteinander telefoniert, öfter als heute.“

Anders bei Amadeus: Hier habe dessen Mutter alle Telefonate untersagt. Eine zusätzliche Last für den Vater, der sich nach Nähe sehnte.

Lilian als Rettungsanker
Einziger Halt hinter den Mauern: seine heutige Ehefrau Lilian (35), die gerade ihr erstes Kind von ihm erwartet. „Mit meiner Frau zu telefonieren war mein Lebenselixier und die einzige Möglichkeit, ich selbst zu sein.“

Becker beschreibt in seinem Buch eindringlich, was die Haft mit ihm machte: „Dein schlimmster Feind im Gefängnis ist die Zeit, die einfach stehen bleibt. Dieses Endlose zerfrisst deine Seele und kocht deinen Verstand weich.“ Das Buch erscheint am 10. September.

