Beckers bitteres Geständnis über Tochter Anna

Über seine Söhne Noah (31) und Elias (26) schreibt Becker den Berichten zufolge ausführlich. Doch über Anna und seinen jüngsten Sohn Amadeus (15) verliert er kaum ein Wort. Der Grund ist schmerzhaft: „Bei Amadeus habe ich eine juristische Vereinbarung unterschrieben, die mir verbietet, öffentlich über ihn zu sprechen. Meine Tochter Anna schütze ich bewusst, indem ich nichts über sie schreibe. Es gibt ohnehin schon genug Schlagzeilen über uns.“