Beckers bitteres Geständnis über Tochter Anna

Tennis-Legende Boris Becker (57) spricht so offen wie nie zuvor über die dunkelste Zeit seines Lebens. In seinem neuen Buch „Inside“ verarbeitet er die Monate im britischen Gefängnis – und macht dabei ein Geständnis, das besonders seine Tochter Anna Ermakova (25) betrifft.
Über seine Söhne Noah (31) und Elias (26) schreibt Becker den Berichten zufolge ausführlich. Doch über Anna und seinen jüngsten Sohn Amadeus (15) verliert er kaum ein Wort. Der Grund ist schmerzhaft: „Bei Amadeus habe ich eine juristische Vereinbarung unterschrieben, die mir verbietet, öffentlich über ihn zu sprechen. Meine Tochter Anna schütze ich bewusst, indem ich nichts über sie schreibe. Es gibt ohnehin schon genug Schlagzeilen über uns.“
Keine Besuche im Gefängnis
Besonders bitter: Anna und Amadeus haben ihn hinter Gittern nie besucht. „Die Vorstellung, dass meine Tochter ins Gefängnis zu gefährlichen Verbrechern kommen muss, um mich zu sehen, war ein Horror – für sie wie für mich“, so Becker. Trotzdem sei der Kontakt zu Anna während der Haft enger geworden: „Wir haben relativ häufig miteinander telefoniert, öfter als heute.“
Anders bei Amadeus: Hier habe dessen Mutter alle Telefonate untersagt. Eine zusätzliche Last für den Vater, der sich nach Nähe sehnte.
Lilian als Rettungsanker
Einziger Halt hinter den Mauern: seine heutige Ehefrau Lilian (35), die gerade ihr erstes Kind von ihm erwartet. „Mit meiner Frau zu telefonieren war mein Lebenselixier und die einzige Möglichkeit, ich selbst zu sein.“
Becker beschreibt in seinem Buch eindringlich, was die Haft mit ihm machte: „Dein schlimmster Feind im Gefängnis ist die Zeit, die einfach stehen bleibt. Dieses Endlose zerfrisst deine Seele und kocht deinen Verstand weich.“ Das Buch erscheint am 10. September.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.