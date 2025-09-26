Lourdes Leon zeigt im Cut-out-Kleid viel Haut

Madonnas Tochter Lourdes Leon ist längst dafür bekannt, mit ihren Outfits ihrer berühmten Mama Konkurrenz zu machen. Und auch bei der Show von Roberto Cavalli auf der Mailänder Modewoche zeigte die 28-Jährige wieder viel Haut – „Blitzer“ inklusive!
Normalerweise sorgt Lourde ja mit transparenten Looks für jede Menge Aufsehen. Dieses Mal hatte sich die Promi-Tochter, die sich längst als Model einen Namen gemacht hat, für ein etwas bedeckteres Stück entschieden, das aber nicht minder sexy war.
Lourdes im Cut-out-Kleid
Zur Schau von Roberto Cavalli erschien die 28-Jährige nämlich in einem schwarzen Designerkleid mit einem großen Cut-out, das sich auf der linken Seite von den Rippen bis weit hinunter zur Hüfte zog.
Dort endete auch ein extralanger Beinschlitz in einem schmalen Stückchen Stoff, unter dem wohl nur mit Müh‘ und Not Unterwäsche Platz hatte.
Passend zur goldenen Schlange an der Hüfte kombinierte Lourdes goldenen Schmuck, der sich ebenfalls wie Schlangen um ihre Arme wand. Schwarze Sandaletten sowie eine kleine, schwarze Clutch machten den Look perfekt.
„Göttliches“ Geheimnis gelüftet
Und als wäre dieses Outfit nicht Hingucker genug, sorgte Lourdes in der Front Row der Modenschau auch noch für einen kleinen „Blitzer“.
Als sich die 28-Jährige nämlich zurückbeugte, um mit einer Bekannten in der zweiten Reihe zu plaudern, verrutschte der Stoff ihres Designerkleides, sodass Lourdes‘ Tattoo am Oberschenkel – der Schriftzug „Divina“ – zum Vorschein kam. Einfach „göttlich“!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.