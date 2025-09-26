Vorteilswelt
„Blitzer“ inklusive!

Lourdes Leon zeigt im Cut-out-Kleid viel Haut

Star-Style
26.09.2025 17:00
Lourdes Leon zog bei der Modenschau von Roberto Cavalli alle Blicke auf sich.
Lourdes Leon zog bei der Modenschau von Roberto Cavalli alle Blicke auf sich.(Bild: Viennareport)

Madonnas Tochter Lourdes Leon ist längst dafür bekannt, mit ihren Outfits ihrer berühmten Mama Konkurrenz zu machen. Und auch bei der Show von Roberto Cavalli auf der Mailänder Modewoche zeigte die 28-Jährige wieder viel Haut – „Blitzer“ inklusive!

0 Kommentare

Normalerweise sorgt Lourde ja mit transparenten Looks für jede Menge Aufsehen. Dieses Mal hatte sich die Promi-Tochter, die sich längst als Model einen Namen gemacht hat, für ein etwas bedeckteres Stück entschieden, das aber nicht minder sexy war. 

Lourdes im Cut-out-Kleid
Zur Schau von Roberto Cavalli erschien die 28-Jährige nämlich in einem schwarzen Designerkleid mit einem großen Cut-out, das sich auf der linken Seite von den Rippen bis weit hinunter zur Hüfte zog.

Die Tochter von Madonna setzte auf viel nackte Haut.
Die Tochter von Madonna setzte auf viel nackte Haut.(Bild: Viennareport)

Dort endete auch ein extralanger Beinschlitz in einem schmalen Stückchen Stoff, unter dem wohl nur mit Müh‘ und Not Unterwäsche Platz hatte.

Passend zur goldenen Schlange an der Hüfte kombinierte Lourdes goldenen Schmuck, der sich ebenfalls wie Schlangen um ihre Arme wand. Schwarze Sandaletten sowie eine kleine, schwarze Clutch machten den Look perfekt.

„Göttliches“ Geheimnis gelüftet
Und als wäre dieses Outfit nicht Hingucker genug, sorgte Lourdes in der Front Row der Modenschau auch noch für einen kleinen „Blitzer“.

Lourdes Leon ließ in der Front Row ihr „göttliches“ Tattoo blitzen.
Lourdes Leon ließ in der Front Row ihr „göttliches“ Tattoo blitzen.(Bild: Viennareport)

Als sich die 28-Jährige nämlich zurückbeugte, um mit einer Bekannten in der zweiten Reihe zu plaudern, verrutschte der Stoff ihres Designerkleides, sodass Lourdes‘ Tattoo am Oberschenkel – der Schriftzug „Divina“ – zum Vorschein kam. Einfach „göttlich“!

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
