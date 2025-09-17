Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen

Nachdem er William und Kate die Hand geschüttelt hatte, konnte man sehen, wie der Präsident zu Prinzessin Kate sagte: „Sie sind wunderschön.“

William stellt König als „mein Vater“ vor

Nach der Begrüßung begleiteten die Royals ihre Gäste zum Eingang des Schlosses, wo König Charles III. und Königin Camilla warteten. William stellte Trump, den er im Vorjahr in Paris getroffen hat, den Monarchen mit den Worten, „das ist mein Vater“, vor. Vor der historischen Kulisse von Windsor Castle tauschten der König und der Präsident einen Handschlag und führten ein angeregtes Gespräch, während sich die First Lady, die Königin und die Princess of Wales ebenfalls unterhielten.