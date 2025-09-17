Vorteilswelt
„Sie sind wunderschön“

Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen

Royals
17.09.2025 13:33

Donald Trump ist am Mittwoch am frühen Nachmittag gemeinsam mit First Lady Melania Trump auf dem Gelände von Windsor Castle eingetroffen. Der US-Präsident landete mit dem Hubschrauber Marine One im privaten Park der Residenz und wurde dort von Prinz William und Prinzessin Kate in Empfang genommen.

0 Kommentare

Nachdem er William und Kate die Hand geschüttelt hatte, konnte man sehen, wie der Präsident zu Prinzessin Kate sagte: „Sie sind wunderschön.“

William stellt König als „mein Vater“ vor
Nach der Begrüßung begleiteten die Royals ihre Gäste zum Eingang des Schlosses, wo König Charles III. und Königin Camilla warteten. William stellte Trump, den er im Vorjahr in Paris getroffen hat, den Monarchen mit den Worten, „das ist mein Vater“, vor. Vor der historischen Kulisse von Windsor Castle tauschten der König und der Präsident einen Handschlag und führten ein angeregtes Gespräch, während sich die First Lady, die Königin und die Princess of Wales ebenfalls unterhielten. 

Donald und Melania Trump nach ihrer Ankunft in Windsor Castle
Donald und Melania Trump nach ihrer Ankunft in Windsor Castle(Bild: AP/Aaron Chown)
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin ...
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin Kate auf dem Gelände von Windsor Castle empfangen.(Bild: AP/Ian Vogler)
Prinzessin Kate und Prinz William schütteln Melania und Donald Trump die Hände.
Prinzessin Kate und Prinz William schütteln Melania und Donald Trump die Hände.(Bild: AFP/IAN VOGLER)
Donald Trump begrüßt seinen „alten Freund“, den König.
Donald Trump begrüßt seinen „alten Freund“, den König.(Bild: AFP/IAN VOGLER)

Farbenfrohe Hüte und elegante Outfits
Königin Camilla erschien in einem leuchtend saphirblauen Kleid mit passendem Mantel von Fiona Clare, dazu ein Hut von Philip Treacy sowie eine Brosche aus Saphiren und Diamanten. Prinzessin Kate wählte ein Kleid von Emilia Wickstead, kombiniert mit einem Hut von Jane Taylor und einer filigranen Federbrosche.

First Lady Melania präsentierte sich in einem grauen Tweed-Kostüm von Dior, kombiniert mit einem breitkrempigen, lilafarbenen Hut. Ein wahrer Hingucker, aber auch ein Accessoire, das im Netz umgehend für viele Diskussionen sorgte, ob sie nun ein UFO oder einen Lampenschirm trägt?

Im Anschluss folgte eine feierliche Kutschfahrt in royalen Prunkkarossen über das Gelände von Windsor und das Abgehen der Garden im Hof des Schlosses. 

Prinzessin Kate im Gespräch mit First Lady Melania Trump und Queen Camilla
Prinzessin Kate im Gespräch mit First Lady Melania Trump und Queen Camilla(Bild: AP/Aaron Chown)
Die Prinzessin wird am Donnerstag ein eigenes Programm mit der First Lady absolvieren, nachdem ...
Die Prinzessin wird am Donnerstag ein eigenes Programm mit der First Lady absolvieren, nachdem Queen Camilla dieser das legendäre Puppenhaus von Queen Mary gezeigt hat.(Bild: AP/Aaron Chown)
Königin Camilla und Melania Trump während der Kutschenprozession in Windsor
Königin Camilla und Melania Trump während der Kutschenprozession in Windsor(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)
Der König und Trump sollen während der Kutschfahrt angeregt geplaudert haben.
Der König und Trump sollen während der Kutschfahrt angeregt geplaudert haben.(Bild: AP/Evan Vucci)
Schon vor seiner Ankunft in Windsor schwärmte Trump, dass ihm viele Dinge hier das „Herz ...
Schon vor seiner Ankunft in Windsor schwärmte Trump, dass ihm viele Dinge hier das „Herz erwärmen“.(Bild: AP/Toby Melville)
Nach der Kutschfahrt gingen Charles und Trump die Garden ab.
Nach der Kutschfahrt gingen Charles und Trump die Garden ab.(Bild: AFP/JONATHAN BRADY)
Der US-Präsident wurde zudem mit der US-Nationalhymne in Windsor Castle begrüßt.
Der US-Präsident wurde zudem mit der US-Nationalhymne in Windsor Castle begrüßt.(Bild: AP/Evan Vucci)

König „seit langer Zeit ein Freund“
Die Präsidentenmaschine Air Force One mit Trump und seiner Frau Melania an Bord landete am Dienstagabend auf dem Flughafen Stansted in der Nähe von London. Dort wurden der Präsident und die First Lady von der britischen Außenministerin Yvette Cooper begrüßt.

US-Präsident Trump und First Lady Melania bei ihrer Ankunft in Großbritannien.
US-Präsident Trump und First Lady Melania bei ihrer Ankunft in Großbritannien.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

„Viele Dinge hier erwärmen mein Herz“, sagte Trump zu Reportern nach seiner Ankunft. „Es ist ein ganz besonderer Ort.“ Der 79-Jährige drückte zudem seine Bewunderung für König Charles III. aus. „Er ist seit langer Zeit ein Freund von mir und jeder respektiert ihn“, sagte Trump, als er mit dem Hubschrauber in Winfield House, der Residenz des US-Botschafters in London, ankam, wo er die Nacht verbrachte. 

Trump ist der erste US-Präsident überhaupt, dem die Ehre eines zweiten Staatsbesuchs in Großbritannien zuteilwird. Er war bereits 2019 während seiner ersten Amtszeit in Großbritannien. Trump bezeichnet sich selbst als großen Fan der britischen Monarchie.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading
