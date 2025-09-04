Italienischer Modepapst Giorgio Armani gestorben

Der italienische Modedesigner Giorgio Armani ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Armani galt als einer der einflussreichsten Modeschöpfer der Welt.
Mit seinem Label prägte er seit den 1970er-Jahren den Look von Hollywood und die internationale High Fashion. Seine klaren, eleganten Designs machten ihn zu einer Ikone der Modebranche.
Das Unternehmen gab die traurige Nachricht auf Instagram bekannt. Dort heißt es: „Mit unendlicher Anteilnahme verkündet die Armani-Gruppe den Tod ihres Erfinders, Gründers und unermüdlichen Motors: Giorgio Armani.“
Armanis sei „friedlich im Kreise seiner Lieben verstorben. Unermüdlich hat er bis in die letzten Tage gearbeitet und sich dem Unternehmen, den Sammlungen, den verschiedenen und immer neuen Projekten im Sein und Werden widmet.“
Der Sarg mit seinem Leichnam soll ab Samstag in Mailand aufgebahrt werden. Auf Armanis Wunsch wird die Trauerzeremonie in privater Form stattfinden. Die Beerdigung werde im privaten Rahmen stattfinden.
