BP-Wahl: Sobotka wünscht sich Van der Bellen

Sobotka kritisiert Ibiza-Untersuchungsausschuss

Kritik übte Sobotka in der ORF-Sendung „Hohes Haus“ erneut am Verhalten der Abgeordneten im nun zu Ende gehenden Ibiza-Untersuchungsausschuss: Der Ausschuss sei von Anfang an „politisch missbraucht“ worden. Es sei nicht um Aufklärung gegangen, sondern alle Parteien - er nehme auch die eigene ÖVP nicht aus - hätten es nur betrieben, dort politische Statements abzugeben.