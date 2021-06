Causa Ibiza: Drogen-Anklage gegen Detektiv fertig

Aussage im U-Ausschuss

Julian H. sitzt seit März in Wien wegen Tatbegehungs- und Fluchtgefahr in Untersuchungshaft - nachdem er Mitte Dezember in Berlin mit Europäischem Haftbefehl festgenommen und in der Folge an Österreich ausgeliefert worden war. Im April hatte er als Auskunftsperson im U-Ausschuss kundgetan, dass er sich als Opfer voreingenommener und befangener Ermittlungen sehe („Es wird versucht, mich mundtot zu machen“) - und mit dem Video nur ein Sittenbild des österreichischen politischen Systems habe zeichnen wollen.