„Es war wie in einer anderen Welt“

War das „märchenhaft“! Nach dem 1:1 gegen Roter Stern Belgrad wurde Jung-Goalie Luka Maric mit Standing Ovations von den Sturm-Fans gefeiert. Mit zwei unglaublichen Prachtparaden hat der 18-Jährige, der erst drei Regionalliga-Partien bestritten hat, bei seinem 15-minütigen Einsatz das Remis gerettet. Was im schwarz-weißen Lager keinen kalt ließ. Denn der Junior von Zeugwartlegende Simo Maric ist im Trainingszentrum aufgewachsen - seit er laufen konnte, bat er jeden der Sturm-Stars, ihm ein paar Bälle aufs Tor zu schießen. Dieser Bitte kamen Mario Haas und Co. natürlich gerne nach - was sich heute für Sturm bezahlt zu machen scheint. Denn Luka gilt als eines der größten Goalie-Talente des Landes, entschied sich nach Anfängen in Kroatiens U17-Team für Österreich, wo er nun der aktuelle U19-Teamtorhüter ist.