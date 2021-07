23 Infizierte: Corona-Cluster in Jugendreisegruppe

40 Neuinfektionen in Tirol - viele davon ausgerechnet im Bezirk Reutte, wo vor wenigen Tagen noch die „Null“ stand. Hauptgrund für den Anstieg war ein Cluster in einer ausländischen Jugend-Reisegruppe, die sich seit einigen Tagen in Stanzach im Lechtal aufgehalten hat. Mittlerweile trat die Gruppe die Heimreise an - unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen, wie es heißt.