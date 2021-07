Kurz: „Maskenpflicht im Handel fällt am 22. Juli“

Neue Fälle deutlich über Tagesschnitt der vergangenen Woche

Bereits in der vergangenen Woche waren mehr als 60 Prozent der Neuinfektionen in Österreich auf die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus zurückzuführen. Die infektiösere Mutation spiegelt sich langsam auch in den Fallzahlen wider, die seit Tagen steigen. Am Freitag meldeten Innen- und Gesundheitsministerium 163 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden - das liegt deutlich über dem Tagesschnitt der vergangenen Woche mit 103.