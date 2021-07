Hyundai Ioniq 5: Erstkontakt mit dem Superstromer Kopieren

Viel Platz, und Solarzellen am Dach

Der Ioniq 5 basiert auf einer völlig neu entwickelten Plattform („Electric-Global Modular Platform“, E-GMP), die in diesem Fall volle drei Meter Radstand bietet - Oberklasseniveau! 18 Zentimeter länger als beim neuen Kia Sorento! Dabei handelt es sich um ein Mittelklasse-CUV (also Crossover Utility Vehicle, so etwas wie ein sportliches SUV) mit gerade einmal 4,64 Meter Länge, knapp länger als der Hyundai Tucson. Das Platzangebot im Innenraum ist phänomenal. Die geteilte Rückbank ist ebenso verschiebbar wie die Mittelkonsole zwischen den Vordersitzen. Sehr praktisch: Der Fahrer kann mit Knöpfen an der Beifahrersitzlehne nicht nur eben diesen verstellen, sondern auch die beiden Segmente der geteilten Rückbank vor- und zurückfahren.