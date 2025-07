Kinder starten Kampf gegen Tschick-Stummel im Ort

Manchmal braucht es keine lauten Worte, keine langen Reden – sondern einfach nur ein paar mutige Kinder, etwas Karton, Filzstifte und eine klare Öko-Botschaft: „Tschickstummel gehören nicht in unseren Garten!“

Zigarettenreste im Schulgarten

Mit selbst gestalteten Hinweisschildern haben sich daher jetzt die Mädchen und Buben der Nachmittagsbetreuung an ihre Gemeinde gewandt. Denn was sie täglich stört, betrifft alle: achtlos weggeworfene Zigarettenreste – besonders dort, wo Kinder spielen, lernen und einfach Kind sein wollen. „Wir finden es grauslich“, sagen sie ohne Umschweife. Und recht haben sie. Die Stummel sind nicht nur unansehnlich, sondern ein echtes Umweltproblem. Giftstoffe gelangen ins Erdreich, gefährden Tiere. Ausgerechnet in einem Schulgarten? Das darf nicht sein.