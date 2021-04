Hyundai Bayon: Günstiges, kleines Raumwunder-SUV

Viel Design für ein kleines, großes Auto

Die Designer durften jedenfalls aus allen Rohren feuern. Ein mächtiger Kühlergrill mit flachen Lichtschlitzen darüber dominiert die Front, ein angedeuteter Unterfahrschutz macht einen auf böser Kraxler, da fallen die an den Rand gedrängten dreigeteilten Hauptscheinwerfer schon fast nicht mehr auf. Seitlich haben sie ihm eine Vielzahl an Linien eingeprägt, nicht so polarisierend wie beim neuen Hyundai Tucson, aber doch so viele, dass man sich fragen könnte, ob weniger nicht mehr gewesen wäre. Die C-Säule mit der Haifischflosse und dem Bumerang-förmigen Hecklicht erinnert an den Volvo XC40. Die Heckklappe glänzt teilweise in elegantem Glasschwarz, unterbrochen durch eine Leiste, die wie ein Leuchtenband wirkt, aber nicht leuchtet.