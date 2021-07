Dreiste Diebin bedient sich im Bergbauernladen

„Seit März bedient sich die Frau regelmäßig in unserer Selbstbedienungshütte, die am Ortsanfang von Griffen steht“, ist Andrea Sneditz verzweifelt. Die Frau stehle immer große Mengen. „Zuerst war sie einmal im Monat da, jetzt werden die Abstände immer kürzer. Mittlerweile kommt sie jede Woche, immer zu einer anderen Zeit. Wir haben auch schon Anzeige bei der Polizei in Griffen erstattet“, erzählt die Bergbäuerin.