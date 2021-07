Schnupfen und Co. im Schwimmbad vermeiden

Aufpassen heißt es auch in gut besuchten Freibädern, an Seen und Stränden. Diese stellen eine ideale Brutstätte für Erkältungsviren dar. Denn überall dort, wo viele Menschen aufeinandertreffen, zirkulieren Keime vermehrt, beispielsweise über gemeinsam benutzte Gegenstände, Haltegriffe oderSanitäranlagen. Umso wichtiger ist es, sich und andere auch beim allseits beliebten Schwimmbadbesuch davor zu schützen. Speziell Kinder, ältere und durch Krankheitengeschwächte Menschen verfügen meist über einen geringeren Immun-Eigenschutz. Daher auf Hygiene achten. Zwar übertragen sich Erkältungsviren nicht über das Wasser und Chlorzusätze in Schwimmbecken töten die meisten Erreger ab. Dennoch empfiehlt es sich, nach dem Schwimmen zu duschen, sich gut abzutrocknen und gleich die Kleidung zu wechseln.