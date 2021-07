33 % der Handels-Gütezeichen fielen bei Test durch

Auch das Angebot an zertifizierten Fisch-Produkten ist gewachsen: Mittlerweile tragen 65 bis 90 Prozent der Tiefkühl-Fischprodukte in den heimischen Supermärkten das MSC- oder ASC-Zeichen. Doch obwohl die Fischbestände in den Meeren zu 90 Prozent als überfischt oder bis an die Grenze befischt gelten, zertifiziert MSC laufend neue Fischereien.