Rührender Orang-Utan-Clip macht gegen Palmöl mobil

Zum Welt-Orang-Utan-Tag hat die Umweltorganisation Mensch und Tier in einem Videoclip die Rollen tauschen lassen: Der kleine Affe „Rang-tan“ bricht in ein Kinderzimmer ein, das Mädchen, das darin wohnt, fragt ihn, wieso er das macht. Daraufhin erzählt das Tier der Kleinen eine traurige Geschichte: Ein Mensch sei in seinen Wald eingedrungen und hätte diesen zerstört - um Palmöl für ihren Schokoriegel und ihr Shampoo herstellen zu können.