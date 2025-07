„Eltern haben für mich einen Kredit aufgenommen!“

Er füllt heute Hallen und landet einen Hit nach dem nächsten, doch was kaum jemand weiß: Kamrad stand am Anfang seiner Karriere kurz vor dem Aus. Doch seine Eltern glaubten an ihn. Im Interview spricht er ganz offen über die harten Anfänge, Selbstzweifel und warum er heute Musik auf Welt-Niveau macht.