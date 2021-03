Regenwaldabholzung: Fatales Urteil für Gütesiegel

Gewessler kündigt Überprüfung an

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) kündigte als Reaktion auf die Kritik eine Überprüfung der Gütesiegel-Empfehlungen für Waldschutz durch ihr Ministerium an. Auch die Kriterien für das Umweltzeichen sollen überprüft werden. Gewessler betonte in einer Aussendung, dass Gütesiegel über „klare, strenge und transparente Kriterien verfügen“ müssten, um Vertrauen in der Bevölkerung zu schaffen. Sie kündigte auch an, sich auf EU-Ebene für ein strengeres Waldschutzgesetz einzusetzen. Greenpeace begrüßte den Schritt.