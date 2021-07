Lobautunnel: Gewessler von Gegenwind unbeeindruckt

„Klimaschutz ist keine Ideologie, Klimaschutz ist ein Fakt“, hat Verkehrs- und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Mittwoch jegliche Kritik an der neuerlichen Umweltprüfung von Straßenplanungen - etwa dem Lobautunnel in Wien - an sich abprallen lassen. Wesentliches Thema im Ministerrat waren auch die „Green Jobs“, bei denen vor allem die Aus- und Weiterbildung intensiviert werden soll.