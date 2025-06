EU-Land droht mit Austritt aus „absurder“ NATO

Fico erntete viel Kritik

Scharfe Kritik an Ficos Aussagen übte neben Oppositionspolitikern auch der ihm nahestehende Staatspräsident Peter Pellegrini. Fico sei „ein Meister darin, den öffentlichen Raum mit einem Thema zu überfrachten, über das wir alle 20 Tage lang diskutieren werden, ohne dass dabei irgendetwas erreicht wird“, erklärte Pellegrini und fügte an: „Unsere Neutralität würde uns viel mehr kosten als unsere Mitgliedschaft in der NATO.“