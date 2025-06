Waffengesetz verschärft, aber mit Schlupflöchern

„Unsere Schulen müssen Orte bleiben, an denen die Schülerinnen und Schüler unbeschwert lernen, wachsen und Freundschaften schließen können“, sagt Bundeskanzler Christian Stocker. Die Zahl der Schulpsychologen soll in den nächsten drei Jahren verdoppelt und auch die Prävention von Radikalisierung und sozialer Isolation für Jugendliche ausgeweitet werden. „Unsere Sicherheit beginnt mit guter psychischer Gesundheit“, erklärt dazu Außenministerin Beate Meinl-Reisinger. „Wir tun alles, um zu verhindern, dass sich so ein Anschlag je wiederholt“, so Vizekanzler Andreas Babler.