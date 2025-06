Kollegin bestohlen, dann mit Nacktfotos erpresst

Was war genau geschehen? Begonnen hat die Sache damit, dass die Beschuldigte ihrer Freundin öfters bei Flugbuchungen übers Internet behilflich war. Die Tatsache, dass das Opfer dummerweise nicht nur seine Bankomat- und Visa-Karte in der Geldbörse mit sich führte, sondern auch die jeweiligen Codes, machten es der falschen Freundin am Ende leicht, sich finanziell zu bereichern. Ein unbemerkter kurzer Griff ins Portemonnaie des Opfers während der Arbeitszeit und schon ging es in der Mittagspause zum Bankomaten.