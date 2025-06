Nationalrat: Doppelbudget 2025/2026 beschlossen

Die FPÖ-Abgeordnete Barbara Kolm prophezeite ob dessen schlechtere Ratings für Österreich. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) wiederum betonte in seiner Rede beim abschließenden Kapitel Finanzen, dass man bereits 2028 wieder das EU-Maastricht-Ziel erreichen werde. Der vorgelegte Haushaltsentwurf zeige eine konsequente, seriöse, nachvollziehbare und belastbare Budgetpolitik. So wie die Koalition in den ersten Monaten zusammengearbeitet habe, sei er zuversichtlich, dass die Sanierung gelinge.