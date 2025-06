So trifft der Sparkurs der Gemeinden ihre Bürger

Gebühren rauf, Freibäder zu

Über Monate wird bereits um Entlastung gerungen, doch ein Befreiungsschlag lässt weiter auf sich warten. Die finanzielle Lage im Bund und im Land scheint dramatisch und die Frage, die vielerorts die Bürgermeister quält: Was kann man den Menschen noch zumuten? Was in Oberwart gerade auf dem Tisch liegt, ist ein Blick in die Zukunft vieler Gemeinden.