Opfer spürt Einbrecher auf, aber Polizei machtlos

Überall am Boden lagen Kleidungsstücke

Es war das Pfingstwochenende – das Frau F., wie so viele Wiener, großteils im Urlaub und bei Freunden verbrachte. Am Pfingstmontag, dem 9. Juni, kehrte sie in ihre kleine Wohnung zurück. Und erlitt beim Betreten einen Schock. Das Türschloss war aufgebrochen, sämtliche Räumlichkeiten und Möbelstücke durchwühlt. Überall lagen Kleidungsstücke und andere Gegenstände verstreut am Boden. Die Liste an Dingen, die fehlten, war jedoch noch länger.