Botschafter-Klub: Sturm lässt Kinderaugen strahlen

„Gib den Kinderrechten deine Stimme.“ So lautet der Slogan, mit dem die Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark gemeinsam mit ehrenamtlichen BotschafterInnen die Aufmerksamkeit der Steirer und Steirerinnen auf die Bedürfnisse von Kindern und deren Rechte lenken will. Der SK Sturm ist jetzt als prominenter Botschafter bei der Aktion mit an Bord.