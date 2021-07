Deutsche Banken plädieren für digitalen Euro

Feste Obergrenze

Die DK sprach sich zudem für eine feste Obergrenze je Bürger aus, damit durch die Digitalwährung nicht das Geschäftsmodell der Institute untergraben wird. Auch soll so das Problem des digitalen Bankensturms in Krisenzeiten in den Griff bekommen werden. Eine konkrete Summe pro Bürger nannte die DK allerdings nicht. „Denn wir sind überzeugt, dass deren Höhe von größter politischer, wirtschaftlicher und kommunikativer Bedeutung ist und für den Erfolg eines digitalen Euro möglicherweise entscheidend sein kann“, hieß es in der Studie.