Starkregen sorgte für Überschwemmungen

In den frühen Morgenstunden mussten die Kameraden der Feuerwehr St. Michael ob Bleiburg zu einer technischen Hilfeleistung in der Ortschaft Unterlibitsch ausrücken. „Grund für den Einsatz waren die großen Wassermassen, die durch den starken Regen in ein Wohnhaus eindrangen“, berichtet die Feuerwehr. Das im Umbau befindliche Gebäude war nur durch ein provisorisches Dach geschützt.