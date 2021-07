So feierte Mark Zuckerberg den Unabhängigkeitstag

So viel Patriotismus hätte man Mark Zuckerberg gar nicht zugetraut: Der 37-jährige Facebook-Gründer feierte den US-amerikanischen Unabhängigkeitstag heuer die Nationalflagge schwenkend auf einem elektrischen Tragflügel-Surfbrett. Musikalisch begleitet wurde er dabei von John Denvers Ode an West Virginia, „Take Me Home, Country Roads“.