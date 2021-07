Baden will Autos raus aus der Innenstadt haben

Trotz der einwöchigen Verzögerung ändert sich am Zeitplan aber nichts: Mit dem 1. September wird die Kurzparkzone in Baden zur „blauen Zone“, rundherum soll eine „grüne Zone“ für weniger Parkdruck im Stadtzentrum sorgen. Laut VP werde in einer „Übergangszeit“ bis Jahresende auf Information gesetzt, gestraft werde aber dennoch bereits ab dem ersten Tag.