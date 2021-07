Auf Maturareise mit Delta-Variante infiziert

Zwei 18-jährige Linzerinnen haben sich auf ihrer Maturareise in Barcelona offenbar mit der Delta-Variante des Coronavirus infiziert. Die Gesundheitsbehörde der oberösterreichischen Landeshauptstadt meldete die beiden vorsequenzierten Fälle (Wahrscheinlichkeit: 90 Prozent) am Freitag. Eine weitere Maturantin ist ebenfalls erkrankt, ob auch hier die Delta-Variante dahintersteckt, ist noch nicht bekannt. Die drei jungen Frauen befinden sich in Heimquarantäne.